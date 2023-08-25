Вивозив українське зерно до РФ: СБУ у Києві відшукала колаборанта із Запоріжжя

Служба безпеки зібрала доказову базу на власника одного із найбільших агрохолдингів Запорізької області, який організував поставки української сільгосппродукції до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, зрадник переправляв до країни-агресорки оптові партії зерна і продуктів садівництва, які вирощують компанії фігуранта на тимчасово окупованій території регіону. Зібрані урожаї агропродукції, насамперед пшениці, колаборант "експортував" до країни-агресора через Бердянський порт.

У результаті комплексних заходів співробітники СБУ знайшли бізнесмена-колаборанта у Києві, куди він переїхав з Бердянська після захоплення українського міста.

Колаборант із Запоріжжя вивозив українське зерно до РФ / Фото: Служба безпеки України

За даними слідства, після переїзду до столиці власник агробізнесу налагодив дистанційне керування власними компаніями на тимчасово окупованій частині України. Для цього він залишив у Бердянську свого компаньйона, який здійснював фактичне управління сільгосппідприємствами.

Для "безперешкодного" ведення бізнесу на тимчасово окупованій території фігуранти "перереєстрували" його за російським законодавством і погодились сплачувати "податки" до бюджету РФ. Крім того, у них був ще й контракт із так званим "Міністерством освіти і науки Запорізької області".

Колаборант із Запоріжжя вивозив українське зерно до РФ / Фото: Служба безпеки України

Під час обшуків за місцем проживання та в офісі власника агрохолдингу у Києві виявлено готівку, а також документи, печатки та комп’ютерну техніку із доказами злочинних дій.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру його спільнику, який перебуває на тимчасово окупованій частині України. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Донецькій області затримали російську агентку. Прихильниця путінських військ передавала окупантам дані про дислокацію підрозділів ЗСУ, що беруть участь у контрнаступі під Бахмутом.

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