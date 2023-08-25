"Говорить вся країна" на "1+1 Україна": відома дата прем'єри нового сезону

Стало відомо, коли на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра нового сезону суспільно-важливого ток-шоу "Говорить вся країна".

Так, перший випуск проєкту глядачі вже зможуть побачити 28 серпня о 19:30. Цього понеділка відбудеться трансляція одразу двох епізодів.

Олексій Суханов / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Один із них розповідає про опікунську аферу. В програмі покажуть історію двох дітей: 9-річної Олі та 5-річного Тимофія, мати яких позбавили материнських прав. Опіку над дітьми взяла бабуся, але нещодавно її не стало. Бабуся залишила у спадок дітям три квартири на одеському узбережжі. Після похорону пороги соціальної служби почав оббивати батько дітей, який кілька років тому покинув їх. Одразу з'явилась і мати, яку три роки тому позбавили материнських прав. Водночас хрещений хлопчика взагалі вже переїхав до однієї з квартир і став тимчасовим опікуном, що обурило усіх учасників історії.

"Враховуючи реалії сьогоднішнього дня на час бойових дій до законодавства внесли пункт, що хрещений або хрещена можуть стати опікунами дітей", - говорить юристка Наталія Ібрагімова.

До студії проєкту завітає батько дітей, мати, а також керівник одеської служби у справах дітей. Під час програмі експерти проєкту розкажуть, як вберегти себе та дітей від подібних випадків. З ким залишаться діти та чи відберуть у них квартири - стане відомо незабаром.

У другому епізоді розглянуть резонансну справу, що сталася у Вінницькій області. Місцевий ексдепутат, а нині фермер, взяв у рабство робітника свого господарства, на ім'я Сергій, який працював у нього з дружиною понад рік. Після того, як депутат сказав, що хоче звільнитися, місцевий фермер прив'язав чоловіка на 14 кілограмовий ланцюг з кайданками і тримав його майже добу в маленькому сараї. Вранці чоловік зміг викрутити гвинт з конструкції та втік з ланцюгом у руках. Сергій пройшов майже п'ять кілометрів, згодом він зупинив автівку і попросив перехожого викликати поліцію.

Дивіться прем'єру ток-шоу "Говорить вся країна" 28 серпня о 19:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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