Помер відомий український актор Юрій Потапенко

Артиста не стало на 59-му році життя.

Пішов з життя відомий український актор Юрій Потапенко.

Сумну новину повідомили на сторінці у Facebook "Молодого театру", де артист працював тривалих 32 роки. Юрія Потапенка не стало на 59-му році життя. Що саме стало причиною смерті, наразі невідомо. Однак у театрі повідомили, що два тижні тому актор скаржився на біль в районі серця.

"Відійшов у вічність актор "Молодого театру" Юрій Потапенко. Йому було 58 років. Несподівана новина шокувала родину Молодого. Ще два тижні тому в розмові Юрій поскаржився на біль у серці, а сьогодні його не стало. У це складно повірити, тяжко прийняти", - йдеться в повідомленні театру.

Юрій Потапенко / Фото: facebook.com/molodyytheatre

Зазначимо, Юрій Потапенко – актор театру і кіно. У "Молодому театрі" артист пропрацював 32 роки. За цей час він встиг зіграти у таких виставах, як "Гагарін і Барселона", "Зачарований", "Момент", "Осінній блюз", "Саломея", "Сватання на Гончарівці". Також Юрій Потапенко знявся у 56 кінопроєктах, найвідоміші з яких "Тарас Шевченко. Заповіт", "Кайдашева сім'я", "На лінії життя".

Юрій Потапенко / Фото: facebook.com/molodyytheatre

Нагадаємо, нещодавно помер італійський співак Тото Кутуньйо. Артиста не стало на 81-му році життя.

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