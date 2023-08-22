Легендарний Тото Кутуньо помер у віці 80 років

Артист пішов з життя у лікарні.

Легендарний італійський виконавець Тото Кутуньо помер.

Сумну новину повідомило видання Ansa, посилаючись на менеджера виконавця Данило Манкузо. Легендарного виконавця не стало 22 серпня о 16:00 в одній із клінік Мілана, куди він був незадовго до смерті госпіталізований.

Точна причина смерті 80-річного співака наразі невідома. Однак менеджер артиста повідомив, що в останні місяці життя стан здоров'я Тото Кутуньо погіршився через хворобу, з якою він тривалий час боровся.

Тото Кутуньо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Відомо, що виконавець боровся з онкологією, яку йому діагностували наприкінці 2000-х років. Тоді співаку зробили ряд операції і хворобу вдалося побороти. Однак, цілком можливо, що рак повернувся.

Тото Кутуньо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Зазначимо, Тото Кутуньо - відомий італійський співак та композитор. Свою творчу кар'єру артист розпочав далекого 1953 року. Музикант за час своєї кар'єри випустив чимало відомих треків, а найбільш популярним став хіт L'italiano, прем'єра якого відбулася 1983 року. Також артист випустив такі відомі пісні, як Solo noi, Insieme: 1992, Serenata, Innamoratti та інші.

Нагадаємо, нещодавно помер зірка серіалу "Гра престолів" Даррен Кент. Актор пішов з життя у віці 35 років.

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