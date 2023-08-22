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2-річний син Даші Квіткової та Микити Добриніна потрапив до лікарні

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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2-річний син Даші Квіткової та Микити Добриніна потрапив до лікарні

Нікіта Добринін із колишньою дружиною та сином / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

У хлопчика підозра на пневмонію.

Український ведучий Микита Добринін розповів, що їхній з ексдружиною, блогеркою Дашею Квітковою, 2-річний син потрапив до лікарні.

Як ділилася сама Даша, вночі у Лева була висока температура, яку вона не могла збити. Протягом дня хлопчикові не стало ліпше, тож вони з Микитою відвезли його до лікарні.

Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / © instagram.com/nikitadobrynin
Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Медики вирішили покласти Лева в стаціонар. Як розповів Микита, лікарі підозрюють, що у його сина пневмонія.

Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / © instagram.com/nikitadobrynin
Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"Із Левом приїхали до лікарні. Підозра на пневмонію", - поділився Микита.

Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / © instagram.com/nikitadobrynin
Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Добринін розповів, що на Лева ще чекають додаткові обстеження і лише потім лікарі поставлять остаточний діагноз. Ведучий сподівається, що пневмонія все ж таки не підтвердиться.

"Пройдемо з Левом і цей етап теж, станемо сильнішими. Завтра додаткові обстеження. Молюсь, щоб не підтвердилася пневмонія…Завтра почуємо, що скаже лікар після всіх обстежень", - поділився ведучий.

Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / © instagram.com/nikitadobrynin
Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Микита також додав, що неабияк хвилюється за сина. Він також наголосив, що відчуває, що Леву стає ліпше, адже бачить його впевнені кроки.

"Не знаю більшого хвилювання у світі, ніж за рідне сердечко. Коли бачу ці впевнені кроки сина, вже відчуваю, що йдемо до одужання", - зазначив Микита.

Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / © instagram.com/nikitadobrynin
Син Микити Добриніна та Даші Квіткової захворів / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Нагадаємо, нещодавно 2-річний син співака Віктора Павліка потрапив до лікарні. Дружина виконавця Катерина Реп'яхова розповідала, що сталося з хлопчиком.

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Дата публікації
Перегляди
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