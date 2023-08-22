Сіль відсиріла: що робити, щоб в упакованні чи сільниці не було грудочок

Сіль — популярна приправа, яку використовують на кожній кухні. Вона відрізняється такими властивостями, як розсипчастість, сухість і відсутність грудочок. Але продукт не завжди можна зберегти саме таким. Що робити, якщо сіль відсиріла?

Через свою гігроскопічність (здатність поглинати воду) сіль нерідко перетворюється у тверді грудки. Втім, запобігти перетворенню вмісту сільниці чи упаковання на затверділу масу досить просто.

Як прибрати вологу з солі в сільниці

Якщо покласти до сільниці чи іншої ємності, в якій ви зберігаєте сіль, кілька рисинок (2-3 цілком достатньо), хлорид натрію залишатиметься сухим навіть за підвищеної вологості.

Річ у тім, що рис також вбирає вологу. Але з цим завданням він справляється набагато швидше за сіль. Саме тому приправа в тій ємності, де є кілька зерен рису, завжди залишається розсипчастою.

Як висушити сіль у мікрохвильовій печі

Як висушити сіль у мікрохвильовій печі? / Фото: pixabay.com

Якщо сіль відсиріла вже в упакованні, перетворившись на одну велику грудку, з неї можна видалити вологу, якщо скористатися простою порадою.

Пересипте приправу до ємності, а потім поставте на 1 хвилину до мікрохвильової печі за максимальної потужності. Дуже швидко сіль стане сухою.

Якщо вам не підходить цей спосіб, є ще один простий трюк. Покладіть до упаковання з сіллю шматок звичайного чорного хліба і щільно закрийте, залиште на 3-4 години. Хліб вбере всю вологу – і сіль стане знову розсипчастою.

Також сіль ніколи не відсиріє, якщо підмішати до приправи невелику кількість картопляного борошна.

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