Соль отсырела: что делать, чтобы в упаковке или солонке не было комочков

Соль – популярная приправа, которую используют на каждой кухне. Она отличается такими свойствами, как рассыпчатость, сухость и отсутствие комочков. Но продукт не всегда можно сберечь именно таким. Что делать, если соль отсырела?

Из-за своей гигроскопичности (способности поглощать воду) соль нередко превращается в жесткие комки. Впрочем, можно легко предотвратить превращение содержимого солонки или упаковки в затвердевшую массу достаточно просто.

Как убрать влагу из соли в солонке

Если положить в солонку или другую емкость, в которой вы храните соль, несколько рисинок (2-3 вполне достаточно), хлорид натрия будет оставаться сухим даже при повышенной влажности.

Дело в том, что рис тоже впитывает влагу. Но с этой задачей он справляется гораздо быстрее соли. Именно поэтому приправа в той емкости, где несколько зерен риса, всегда остается рассыпчатой.

Как высушить соль в микроволновке

Как высушить соль в микроволновке / Фото: pixabay.com

Если соль отсырела уже в упаковке, превратившись в один большой ком, из него можно удалить влагу, если воспользоваться простым советом.

Пересыпьте приправу в емкость, а затем поставьте на 1 минуту в микроволновку при максимальной мощности. Очень скоро соль станет сухой.

Если вам не подходит этот способ, есть еще один простой трюк. Положите в упаковку с солью кусок обыкновенного черного хлеба и плотно закройте, оставьте на 3-4 часа. Хлеб впитает всю влагу и соль станет снова рассыпчатой.

Также соль никогда не отсыреет, если подмешать в приправу небольшое количество картофельной муки.

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