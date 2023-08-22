2-летний сын Даши Квитковой и Никиты Добрынина попал в больницу

Украинский ведущий Никита Добрынин рассказал, что их с экс-женой, блогершей Дашей Квитковой, 2-летний сын попал в больницу.

Как делилась сама Даша, ночью у Льва была высокая температура, которую она не могла сбить. В течение дня мальчику не стало лучше, поэтому они с Никитой отвезли его в больницу.

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой заболел / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Медики решили положить Льва в стационар. Как рассказал Никита, врачи подозревают, что у его сына пневмония.

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой заболел / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

"С Львом приехали в больницу. Подозрение на пневмонию", — поделился Никита.

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой заболел / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Добрынин рассказал, что Льва еще ждут дополнительные обследования и только потом врачи поставят окончательный диагноз. Ведущий надеется, что пневмония все же не подтвердится.

"Пройдем со Львом и этот этап тоже, станем сильнее. Завтра дополнительные обследования. Молюсь, чтобы не подтвердилась пневмония… Завтра услышим, что скажет врач после всех обследований", – поделился ведущий.

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой заболел / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Никита также добавил, что очень волнуется за сына. Он также подчеркнул, что чувствует, что Льву становится лучше, ведь видит его уверенные шаги.

"Не знаю большего волнения в мире, чем за родное сердечко. Когда вижу эти уверенные шаги сына, уже чувствую, что идем к выздоровлению", — отметил Никита.

Сын Никиты Добрынина и Даши Квитковой заболел / Фото: instagram.com/nikitadobrynin

Напомним, недавно 2-летний сын певца Виктора Павлика попал в больницу. Жена исполнителя Екатерина Репяхова рассказывала, что случилось с мальчиком.

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