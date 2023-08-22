Как РФ решила защитить Крымский мост: разведка раскрыла планы россиян

По информации ГУР, оккупанты планируют затопить по меньшей мере шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

В районе Керченского пролива российские оккупанты затапливают паромы, чтобы защитить незаконный Крымский мост.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

По информации разведки, российские захватчики проводят подготовительные работы по затоплению второго парома.

Оккупанты планируют затопить как минимум шесть паромов, чтобы создать защитную полосу перед Керченским мостом.

Между затопленными паромами россияне намерены установить боновые (плавучие) заграждения. Таким образом враг стремится оградить Керченский мост от ударов.

В разведке отметили, что периодические успешные атаки ВСУ по мосту привели к серьезным повреждениям конструкции моста, в частности, его автомобильного и железнодорожного полотен.

"Недавние удары по Керченскому мосту в очередной раз усугубили ситуацию для группировки войск противника на юге Украины и вызвали истерическую реакцию военно-политического руководства РФ. Нехитрая мера защиты 19-километрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадке решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства России", – говорится в сообщении ГУР.

Напомним, что в ночь на 12 августа в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы. 12 августа днем в районе моста громкие "хлопки" звучали второй раз за сутки. В общей сложности тогда насчитали 10 взрывов.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту также раздались взрывы.

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