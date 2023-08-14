В ВСУ рассказали, в каком состоянии Крымский мост после ударов

Крымский мост, который незаконно построили россияне, продолжает функционировать, однако неполноценно. Оккупанты усилили охрану этого объекта.

Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Он подчеркнул, что оккупанты очень волнуются из-за предполагаемого "хлопка" на Крымском мосту, что согнали туда много вооружения.

"Они настолько сейчас озабочены дальнейшей судьбой этой незаконной пристройки, что фактически выгнали в море все имеющееся, что у них есть в пограничных войсках ФСБ России. Там до этого обычно дежурила одна-три единицы пограничников. Сейчас их не менее 10 бывает. Сегодня было шесть-семь единиц. Это в смысле семь кораблей, шесть катеров. Суммарно 13-15 единиц", — сказал он.

Плетенчук пояснил, что автомобильный участок моста сейчас работает в реверсном режиме, тогда как его железнодорожная часть функционирует в "более-менее штатном режиме".

Напомним, в Сети появились новые спутниковые фото, как кафиры ремонтируют Крымский мост после второго серьезного "хлопка" 17 июля.

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