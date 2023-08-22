Ешлі Грем кардинально схудла та в обтислій сукні похизувалася фігурою

Американська plus-size модель Ешлі Грем здивувала підписників своїм зовнішнім виглядом.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала кадри, на яких показала, як вранці п'є чай в ліжку. Грем постала перед камерою в бежевій обтислій мінісукні з чималим розрізом в районі декольте. Вбрання вдало підкреслило фігуру та форми зірки.

Ешлі Грем / Фото: instagram.com/theashleygraham

Однак завдяки обтислій сукні підписники plus-size моделі звернули увагу на її зовнішній вигляд. Зокрема, фани були здивовані, що їхня кумирка неабияк схудла. Здебільшого, модель засипали компліментами щодо її нового зовнішнього вигляду, однак знайшлися й ті, хто не оцінив схуднення Грем.

Ешлі Грем / Фото: instagram.com/theashleygraham

Ого, яка худенька!

Ще трішки, і вона більше не буде моделлю plus-size. Але вона все одно прекрасна

Занадто вже схудла

До речі, нещодавно у Мережі поширилася інформація, що Ешлі Грем худне нібито за допомогою препарату, який вживають під час лікування цукрового діабету. Ліки для діабетиків нібито допомагають швидко скинути вагу. Ешлі не коментувала такі закиди, однак останнім часом вона дійсно неабияк схудла.

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