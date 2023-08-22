Легендарный Тото Кутуньо умер в возрасте 80 лет

Легендарный итальянский исполнитель Тото Кутуньо умер.

Печальную новость сообщило издание Ansa, ссылаясь на менеджера исполнителя Данило Манкузо. Легендарного исполнителя не стало 22 августа в 16:00 в одной из клиник Милана, куда он был незадолго до смерти госпитализирован.

Точная причина смерти 80-летнего певца пока неизвестна. Однако менеджер артиста сообщил, что в последние месяцы жизни состояние здоровья Тото Кутуньо ухудшилось из-за болезни, с которой он долго боролся.

Тото Кутуньо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Известно, что исполнитель боролся с онкологией, которую ему диагностировали в конце 2000-х годов. Тогда певцу сделал ряд операций и болезнь удалось побороть. Однако вполне возможно, что рак вернулся.

Тото Кутуньо / Фото: instagram.com/totocutugnoofficial

Отметим, Тото Кутуньо – известный итальянский певец и композитор. Свою творческую карьеру артист начал в далеком 1953 году. Музыкант за время своей карьеры выпустил немало известных треков, а самым популярным стал хит L'Italiano, премьера которого состоялась в 1983 году. Также артист выпустил такие известные песни, как Solo noi, Insieme: 1992, Serenata, Innamoratti и другие.

Напомним, недавно умер звезда сериала "Игра престолов" Даррен Кент. Актер ушел из жизни в возрасте 35 лет.

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