Звезда сериала "Игра престолов" Даррен Кент скончался в 35-летнем возрасте

Известно, что у артиста были определенные проблемы со здоровьем.

Английский актер Даррен Кент, известный многим по роли в сериале "Игра престолов", умер в 35-летнем возрасте.

О смерти артиста сообщило агентство Carey Dodd Associates, с которым Кент сотрудничал. Представители агентства в соцсети поделились, что актера не стало в прошлую пятницу, 11 августа. Рядом с ним были родители и лучший друг:

"С глубокой печалью мы должны сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент мирно умер в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это тяжелое время", – говорится в сообщении агентства.

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Даррен Кент и Мишель Родригес / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Что именно послужило причиной смерти Даррена Кента – не отмечается. Известно, что актер страдал артритом, остеопорозом и неизлечимой болезнью кожи, из-за которой выглядел старше своих лет. Это заболевание развилось у Кента в начале его актерской карьеры.

Даррен Кент и актеры сериала "Игра престолов" / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Кроме "Игры престолов", Даррен Кент запомнился работой в таких проектах как "Белоснежка и охотник", "Зеркала", "Подземелье и драконы: Честь среди воров".

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Напомним, несколько недель назад мы писали, что в 25-летнем возрасте скончалась звезда сериала "Эйфория" Ангус Клауд. Тело умершего актера обнаружила его мама.

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