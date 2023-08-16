Где брать силы при постоянном недосыпании: специалисты нашли выход

В современном безумном ритме жизни не всегда удается хорошо выспаться. Но постоянный «недосып» очень вреден для нашего здоровья, производительности и качества жизни. Быть регулярно уставшими и истощенными не очень хочется, а времени на нормальный восьмичасовой сон часто не хватает. По статистике, в мире хронические проблемы со сном испытывают 20% взрослого населения. В Украине эта цифра в связи с постоянными стрессами и тревогами значительно выше. Но ученые и врачи нашли способы, чтобы помочь решению проблемы и избавиться от усталости при нехватке качественного сна. Как же восстановить силы и бодрость даже при регулярном недосыпании - читайте дальше.

Чем опасно хроническое недосыпание?

Сон – это физиологический процесс, который очень важен для человека. Поскольку во время сна организм отдыхает и восстанавливает свои силы, а также в мозге происходят процессы систематизации информации, потребленной за день.

От постоянного недосыпания у человека возникают проблемы со здоровьем, поскольку организм начинает быстро истощаться.

Происходит понижение активности работы головного мозга. Человек перестает быстро реагировать, становится рассеянным и раздражительным. Уровень производительности снижается, начинаются проблемы с общением.

Организм теряет способность противостоять вирусным заболеваниям, потому что снижается иммунитет. Если человек спит не более 6 часов в сутки, то у него увеличиваются шансы поскорее подхватить какие-либо инфекционные заболевания.

Медики говорят, что при хроническом недосыпании увеличивается аппетит, а активность обмена веществ снижается. Что может привести к проблемам с лишним весом и даже ожирению.

Организм не контролирует должным образом уровень сахара в крови, что увеличивает риск заболевания диабетом.

Притормаживаются когнитивные функции человеческого организма: замедляются реакции, ухудшается память и быстрота обработки информации.

Человек чувствует себя вялым и истощенным, из-за чего имеет темные круги под глазами, у него тускнеет цвет кожи лица, он выглядит уставшим.

Но это не значит, что возникнут все эти неприятные проблемы, если вы не будете досыпать. Ведь наш организм способен на восстановление и саморегуляцию, поэтому активно помогает нам в том, с чем мы самостоятельно не можем справиться.

Действительно ли нам нужно спать по 8-9 часов?

Сейчас медики рекомендуют спать до 9 часов в сутки и ложиться до 23:00. А чтобы проверить, всегда ли было так, нужно углубиться в историческое прошлое.

Согласно исследованиям генетиков, вид современных людей формировался 300 тыс. лет, мы произошли от охотников-собирателей, которые были кочевниками. Образ жизни наших предков был очень активен, поскольку у них не было постоянного жилья, им постоянно приходилось защищаться от хищников. Поэтому о нормальном ночном сне речь не шла.

С развитием цивилизации изменились также нормы сна. В Средневековой Европе люди спали дважды в ночь, поскольку в семье была одна кровать, а в доме с людьми нередко жил скот. Поэтому спали в два этапа: до полуночи и потом ложились снова под утро.

И даже в некоторых странах сейчас не все соблюдают привычный график сна. Например, в Испании есть сиеста – послеобеденный сон, когда люди спят по полтора часа после обеда.

Это свидетельствует о том, что мы можем полностью отрегулировать график своего сна, чтобы наш организм отдохнул и набрался сил. Даже тогда, когда за ночь нам приходится просыпаться по нескольку раз из-за тревоги.

Как восстановить силы, когда нет возможности нормально выспаться

Чтобы помочь организму побороть постоянное чувство усталости и разбитости при хроническом недосыпании, есть несколько простых советов от специалистов.

Чтобы улучшить качество непродолжительного сна, необходимо снизить уровень тревожности. Для этого следует больше общаться с друзьями и близкими, избегать тревожных новостей и раздражающих вас людей.

Попытайтесь поделить свой день на несколько отрезков. Выберите несколько часов для активной работы, несколько для рутинной, когда вы менее активны. И включите в дневной период час-полтора для качественного отдыха. Такое распределение временного ресурса повысит вашу производительность, вы сделаете больше, а усталость будете чувствовать меньшую, и еще удастся отдохнуть в течение дня.

Обязательно соблюдайте здоровое питание. Чтобы организм быстро пополнял запасы энергии и меньше сил тратил на переваривание тяжелой пищи. Следует больше есть овощей, зелени и фруктов, добавлять в меню нежирную морскую рыбу и мясо птицы. Не следует злоупотреблять кофе и алкогольными напитками.

Включайте в свой дневной график по 10 минут для расслабления и отдыха. В это время можно делать физкультуру или самомассаж для релаксации.

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