Зірка серіалу "Гра престолів" Даррен Кент помер у 35-річному віці

Англійський актор Даррен Кент, відомий багатьом за роллю у серіалі "Гра престолів", помер у 35-річному віці.

Про смерть артиста повідомило агентство Carey Dodd Associates, з яким Кент співпрацював. Представники агентства у соцмережі поділилися, що актора не стало минулої п'ятниці, 11 серпня. Поруч з ним були батьки та найкращий друг:

"З глибоким сумом ми повинні повідомити, що наш дорогий друг і клієнт Даррен Кент мирно помер у п'ятницю. Його батьки та найкращий друг були поряд з ним. Наші думки та любов з його сім'єю у цей важкий час", - йдеться у повідомленні агентства.

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Даррен Кент та Мішель Родрігес / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Що саме стало причиною смерті Даррена Кента – не зазначається. Відомо, що актор страждав від артриту, остеопорозу та невиліковної хвороби шкіри, через яку мав вигляд старше своїх років. Це захворювання розвинулося у Кента на початку його акторської кар'єри.

Даррен Кент та актори серіалу "Гра престолів" / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Окрім "Гри престолів", Даррен Кент запам'ятався роботою у таких проєктах як "Білосніжка та мисливець", "Дзеркала", "Підземілля та дракони: Честь серед злодіїв".

Даррен Кент / Фото: instagram.com/darrenpaulkent

Нагадаємо, декілька тижнів тому ми писали, що у 25-річному віці помер зірка серіалу "Ейфорія" Ангус Клауд. Тіло померлого актора знайшла його мама.

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