Умер известный украинский актер Юрий Потапенко

Ушел из жизни известный украинский актер Юрий Потапенко.

Печальную новость сообщили на странице Facebook "Молодого театра", где артист работал длительных 32 года. Юрия Потапенко не стало на 59-м году жизни. Что именно стало причиной смерти, неизвестно. Однако в театре сообщили, что две недели назад актер жаловался на боли в районе сердца.

"Ушел в вечность актер "Молодого театра" Юрий Потапенко. Ему было 58 лет. Неожиданная новость шокировала семью Молодого. Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это сложно поверить, тяжело принять", – говорится в сообщении театра.

Юрий Потапенко / Фото: facebook.com/molodyytheatre

Отметим, Юрий Потапенко – актер театра и кино. В "Молодом театре" артист проработал 32 года. За это время он успел сыграть в таких спектаклях, как "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватанье на Гончаровке". Также Юрий Потапенко снялся в 56 кинопроектах, самые известные из которых Тарас Шевченко. Завет", "Кайдашева семья", "На линии жизни".

Юрий Потапенко / Фото: facebook.com/molodyytheatre

Напомним, недавно умер итальянский певец Тото Кутуньо. Артиста не стало на 81-м году жизни.

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