В ВСУ рассказали, чем важно освобождение Роботиного

Деоккупация Роботиного в Запорожской области среди прочего важна и тем, что оказало психологическое давление на русскую армию.

Об этом сообщила в эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"Именно продвижение Сил обороны — это очень мощное психологическое давление на врага, а в условиях гибридной войны — это тоже оружие", — прокомментировала она вопрос о важности увольнения Роботиного.

По ее словам, важна декупация любого населенного пункта Украины. Это ведь возможность закрепиться и вокруг него построить дополнительные рубежи своей обороны для того, чтобы не быть выбитыми оттуда и для того, чтобы крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону врага.

Напомним, в Минобороны 28 августа сообщили, что ВСУ полностью уволили Роботино. Тем временем российские войска оказывают яростное сопротивление, но Вооруженные Силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого.

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