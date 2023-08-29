ВСУ вытеснили российских оккупантов в районе Клещиевки — ISW

Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов с позиций к востоку от Клищиевки Донецкой области и в центре населенного пункта. Всего на Бахмутском направлении украинские силы обороны освободили 44 квадратных километра. По всей линии фронта – тяжелые бои.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В Минобороны Украины сообщили, что военные вели наступательные действия вблизи Бахмута в течение 28 августа. Также отмечается, что ВСУ вытеснили российских оккупантов с позиций к востоку от Клищиевки и в центре населенного пункта, а также продолжают продвижение вдоль южного фланга Бахмута.

В ведомстве также сообщают, что украинские Силы оброны продвигаются вблизи Орехово-Василовки. Всего на Бахмутском направлении украинские войска освободили 44 квадратных километра. В частности, один квадратный километр за последнюю неделю.

Между тем, в Генштабе Украины подчеркивают, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Клищиевки. Оккупантам также не удалось восстановить утраченные позиции вблизи этого населенного пункта.

В свою очередь, российские источники утверждали 27 и 28 августа, что оккупанты контратаковали в районе Клещиевки и вели наступательные действия в районе Орехово-Василовки.

Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш сообщил, что российские войска пытаются восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге и направляют резервы без должной подготовки в район Бахмута. По его словам, оккупанты сначала направляют осужденных из разных неопределенных частных военных компаний для проведения штурмов без артиллерийской поддержки или тяжелой техники.

Ситуация в Бахмутском направлении. Карта ISW.

Как сообщалось, командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что не исключает обострения ситуации на границе с Беларусью. оккупанты могут прибегнуть к провокациям.

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