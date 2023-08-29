ВСУ вытеснили российских оккупантов в районе Клещиевки — ISW

Оккупанты не могут восстановить утраченные позиции.
Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов с позиций к востоку от Клищиевки Донецкой области и в центре населенного пункта. Всего на Бахмутском направлении украинские силы обороны освободили 44 квадратных километра. По всей линии фронта – тяжелые бои.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
В Минобороны Украины сообщили, что военные вели наступательные действия вблизи Бахмута в течение 28 августа. Также отмечается, что ВСУ вытеснили российских оккупантов с позиций к востоку от Клищиевки и в центре населенного пункта, а также продолжают продвижение вдоль южного фланга Бахмута.
В ведомстве также сообщают, что украинские Силы оброны продвигаются вблизи Орехово-Василовки. Всего на Бахмутском направлении украинские войска освободили 44 квадратных километра. В частности, один квадратный километр за последнюю неделю.
Между тем, в Генштабе Украины подчеркивают, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Клищиевки. Оккупантам также не удалось восстановить утраченные позиции вблизи этого населенного пункта.
В свою очередь, российские источники утверждали 27 и 28 августа, что оккупанты контратаковали в районе Клещиевки и вели наступательные действия в районе Орехово-Василовки.
Представитель Восточной группировки войск Украины Илья Евлаш сообщил, что российские войска пытаются восстановить утраченные позиции на Бахмутском направлении, особенно на южном фланге и направляют резервы без должной подготовки в район Бахмута. По его словам, оккупанты сначала направляют осужденных из разных неопределенных частных военных компаний для проведения штурмов без артиллерийской поддержки или тяжелой техники.
Как сообщалось, командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что не исключает обострения ситуации на границе с Беларусью. оккупанты могут прибегнуть к провокациям.
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