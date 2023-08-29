Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

ЗСУ витіснили російських окупантів в районі Кліщіївки - ISW

Дата публікації
Перегляди
905
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
ЗСУ витіснили російських окупантів в районі Кліщіївки - ISW

ЗСУ. / Фото: Associated Press

Окупанти не можуть відновити втрачені позиції.

Збройні сили України витіснили російських окупантів з позицій на схід від Кліщіївки Донецької області і в центрі населеного пункту. Загалом на Бахмутському напрямку українські сили оборони звільнили 44 квадратних кілометри. По всій лінії фронту - важкі бої.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

В Міноборони України повідомили, що військові вели наступальні дії поблизу Бахмута протягом 28 серпня. Також зазначається, що ЗСУ витіснили російських окупантів з позицій на схід від Кліщіївки і в центрі населеного пункту, а також продовжують просування вздовж південного флангу Бахмута.

У відомстві також повідомляють, що українські Сили оброни просуваються поблизу Оріхово-Василівки. Загалом на Бахмутському напрямку українські війська звільнили 44 квадратних кілометри. Зокрема, один квадратний кілометр за останній тиждень.

Тим часом у Генштабі України наголошують, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Кліщіївки. Окупантам також не вдалося відновити втрачені позиції поблизу цього населеного пункту. 

Своєю чергою, російські джерела стверджували 27 і 28 серпня, що окупанти контратакували в районі Кліщіївки і вели наступальні дії в районі Оріхово-Василівки.

Речник Східного угруповання військ України Ілля Євлаш повідомив, що російські війська намагаються відновити втрачені позиції на Бахмутському напрямку, особливо на південному фланзі і направляють резерви без належної підготовки в район Бахмута. За його словами, окупанти спочатку направляють засуджених з різних невизначених приватних військових компаній для проведення штурмів без артилерійської підтримки чи важкої техніки.

Ситуація на Бахмутському напрямку. Карта ISW. / ©
Ситуація на Бахмутському напрямку. Карта ISW.

Як повідомлялося, командувач Об’єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що не виключає загострення ситуації на кордоні із Білоруссю. Окупанти можуть вдатися до провокацій. 

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
905
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація