Наев не исключает обострения ситуации на границе с Беларусью

Наев подчеркнул, что на сегодняшний день признаков формирования ударных группировок в полосе "Север" нет.

Из-за стратегических провалов России в ВСУ не исключают провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе.

Об этом заявил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Учитывая, что Россия так и не достигла стратегических целей, в дальнейшем не исключается поиск новых поводов возобновления активных действий с северного направления. Так что организация провокаций и проведение диверсий на украинско-белорусской границе – не исключается", — сказал он.

Наев подчеркнул, что на сегодняшний день признаков формирования ударных группировок в полосе "Север" нет. По его словам, имеющийся набор войск прикрытия вооруженных сил Беларуси и группировки прикрытия ДК из состава группировки "Запад" готов преимущественно к ведению сдерживающих и оборонительных действий на собственной территории.

"Однако риск угрозы применения диверсионно-разведывательных сил с территории Беларуси не исключается, поэтому уже сейчас мы принимаем меры по повышению наших контрдиверсионных и оборонных способностей", — отметил он, отметив, что обстановка на границе с Беларусью полностью контролируется Украиной.

"Резких изменений не предвидится. В настоящее время российский наземный компонент в полном составе выведен из Беларуси и находится в составе резерва объединенной группировки войск РФ, части которой ведут наступление на Купянском/Лиманском направлении", — рассказал командующий Объединенными Силами ЗС.

Об учениях ОДКБ на территории Беларуси, которые запланированы в сентябре, по мнению Наева, они могут быть использованы как легитимизация наращивания военного присутствия.

Напомним, недавно в Беларусь прилетели военные из Кыргызстана и Таджикистана.

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