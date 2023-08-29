НБУ смягчил валютные ограничения для украинцев: что изменилось

Национальный банк сегодня, 29 августа, смягчил валютные ограничения по продаже безналичной иностранной валюты гражданам.

Об этом сообщили в НБУ.

Соответствующие ограничения осуществляются для перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.

"Национальный банк впервые с начала полномасштабной войны позволит банкам продавать безналичную иностранную валюту населению без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут производиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тысяч гривен в эквиваленте в одном банке ", – говорится в сообщении.

В частности, НБУ увеличит ежемесячный лимит на покупку безналичной иностранной валюты со 100 тыс.грн до 200 тыс.грн.

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Отмечается, что операции по продаже безналичной валюты банками удобнее и безопаснее.

"Это позволит уменьшить разницу между наличным и официальным курсом. При необходимости Национальный банк готов применить дополнительные меры по минимизации множественности обменных курсов", — сообщили в НБУ.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро в сутки вырос в цене на 1 коп. Злотый подешевел на 2 коп.

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