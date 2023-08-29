Курс валют на 29 августа: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар остается без изменений.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 29 августа. Стоимость доллара остается стабильной с 21 июля 2022 года. Евро в сутки вырос в цене на 1 коп. Злотый подешевел на 2 коп.
Об этом сообщили в НБУ.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,51 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,82 грн (-2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 38,20 грн. Покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 42,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,55 – 38,15 грн
- "Сбербанк" — 37,95 — 38,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,50 грн
- "ПУМБ" — 38,00 — 39,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,80 – 41,80 грн
- "Сбербанк" — 41,05 — 42,05 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,20 – 42,20 грн
- "ПУМБ" — 41,25 — 42,50 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,80 – 9,26 грн
- "Сбербанк" — 8,80 — 9,35 грн
- "Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,40 грн
- "ПУМБ" — 9,00 — 9,50 грн
Напомним, в Украине выросла реальная зарплата впервые с начала вторжения. Так, по сравнению с июнем 2022 года (13957 грн), средняя зарплата выросла на 14,7%.