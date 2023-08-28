Полковника СБУ нашли застреленным в своем кабинете – СМИ

По информации СМИ, сотрудник СБУ совершил самоубийство. В спецслужбе официально пока не комментировали инцидент.

В Киеве полковник СБУ был найден мертвым в своем кабинете.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на комментарий от пресс-службы СБУ.

"Обстоятельства смерти сотрудника СБУ устанавливают в рамках уголовного производства, расследуемого следователями Национальной полиции. Спецслужба оказывает максимальное содействие Нацполиции для полного, объективного и беспристрастного расследования", – говорится в сообщении прессслужбы.

По информации источников в правоохранительных органах, что сотрудник СБУ с огнестрельным ранением головы был найден в его кабинете.

По данным издания "Телеграф", погибший – полковник Службы безопасности Украины Дмитрий Бакаев, работавший заместителем начальника управления спецсвязи. В издании утверждают, что трагический инцидент произошел еще 25 августа.

"Рядом с телом была найдена предсмертная записка в виде рапорта, адресованная главе СБУ Василию Малюку. В ней Бакаев объясняет свое решение давлением со стороны руководства. Оно, в частности, якобы проявлялось в виде неуставных взаимоотношений", – пишут в издании.

СБУ официально пока не сообщало о гибели своего работника.

Ранее сообщалось, что в Тернополе 21-летний полицейский в участке выстрелил в себя.

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