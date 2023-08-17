Были подружками и прыгнули вместе: детали трагедии с 12-летними девушками в Киеве

В Киеве правоохранители расследуют трагический случай в Дарницком районе, где две несовершеннолетние девушки в возрасте 12 лет смертельно травмировались после падения с 15 этажа жилого дома.

Трагедия произошла 16 августа вечером по улице Драгоманова.

Как выяснил сайт ТСН.ua, одна из погибших девушек жила в доме на улице Драгоманова, где произошла трагедия. Другая девочка пришла к ней в гости. Известно, что девочки были подружками. По предварительной информации, они одновременно упали или прыгнули вниз с высоты 15 этажа.

Пока неизвестно, оставили ли девушки посмертные записки. В полиции эту информацию пока не комментируют, но и не опровергают наличие подобных записок.

В полиции говорят, что выясняются все обстоятельства гибели детей. Там пока не разглашают все детали расследования, поскольку еще продолжается следствие.

"К расследованию привлечена киберполиция. Пока предварительных версий трагедии нет. Специалисты должны проработать и проверить содержание телефонов и компьютеров девушек. Изучают круг их общения, социальные сети. Следователи сейчас опрашивают друзей, знакомых и родственников девушек", — рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Также пока неизвестно, причастны ли девушки к опасным "группам смерти" в социальных сетях.

Напомним, в Киеве на улице обнаружили тела двух девушек. Вероятно, речь идет о парном самоубийстве.

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