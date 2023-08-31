Россия вывозит системы ПВО с Курильских островов: куда их перебросят

Вероятно, их перебросят на границу с Украиной.

Россия вывезла многочисленные зенитно-ракетные комплексы, которые были сосредоточены на Курильских островах с 2020 года. Агрессор может применять его в войне против нашего государства.

Об этом сообщает Kyodo News.

Подробности

Такой вывод специалисты сделали, учитывая спутниковые снимки американской космической технологической компании Maxar Technologies Inc.

Как отмечает военный эксперт Ю Коидзуми заявил, что старые танки и артиллерия, ранее хранившиеся на военном объекте на Сахалине, отправляются на фронт в Украине. Так, ракетные подразделения, оснащенные зенитно-ракетными комплексами С-300В4, были дислоцированы в заливе Хитокаппу в Итурупа, известном как залив Касатка в России, и вблизи центрального населенного пункта Кунашира Фурукамаппу, известного в России как Южно-Курильск.

В период с середины до конца сентября прошлого года на обоих военных постах видны многочисленные транспортно-установочные пусковые установки с ракетами С-300В4, радарами и другим оборудованием.

"Вполне возможно, что они были переброшены в западный регион России недалеко от границы с Украиной для подготовки к потенциальному нападению", — сказал Куидзуми.

Также читайте В ISW проанализировали успешную атаку дронов на Псков: почему не сработала ПВО

Эксперт убежден, что войска с Дальнего Востока также отправятся в Украину. Дело в том, что элитная бригада морской пехоты, базирующаяся во Владивостоке, понесла значительные потери в боях, а некоторые жители Итурупа и Кунашири погибли после мобилизации.

"Российские военные используют все имеющиеся в их распоряжении вооружения. Это свидетельствует об их активном участии в конфликте", — сказал Коидзуми.

Напомним, военный обозреватель Дмитрий Снегирев прокомментировал качество российской противовоздушной обороны. По его словам, основная угроза для россиян – не украинские беспилотники, а работа собственного ПВО

Читайте также: