ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении: главное со сводки Генштаба

ВСУ продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении. На фронте за прошедшие сутки произошло более 40 боевых столкновений. В ночь на 30 августа российская армия нанесла очередной ракетно-авиационный удар по территории Украины.

Детальнее о ситуации на фронте — в утренней сводке Генштаба 31 августа.

Во время атаки в ночь на 30 августа враг применил ракеты воздушного базирования и иранские ударные дроны "Shahed-136/131". В результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины было уничтожено 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131".

За прошедшие сутки враг нанес 31 ракетный и 66 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, добавляют военные.

Ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Волфиного Сумской области и Потихонового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, это, в частности, Карповичи, Семеновка Черниговской области, Старая Гута, Гудово, Обода, Хотинь, Владимировка, Поповка Сумской области и Гатище, Волчанские Хутора, Григоровка, Одрадное, Дворичанское Харьков

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Масютовка, Синьковка, Кучеривка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Новоегоровки и Белогоровки. Нанес авиационные удары в районах Надежды, Твердохлебового, Новоегоровки, Белогоровки Луганской области и Серебрянки, Спорного Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Кременная Луганской области и Кузьмино, Торское, Лиман Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Клещиевки и Курдюмовки. Нанес авиационные удары в районах Клещиевки и Андреевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Железнянское, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Щербиновка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Керамик, Орловка, Авдеевка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении в силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногоровка, Победа, Антоновка, Новомихайловка, Водяное Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали такие населенные пункты как Новоукраинка, Шахтерское, Благодатное, Нескучное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

В Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Вербового Запорожской области. Нанес авиационных ударов в районах Новодаровки, Вербового, Малой Токмачки, Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 30 населенных пунктов, в том числе Темировка, Красное, Гуляйпольское, Малые Щербаки, Каменское, Степногорск Запорожской области.

В Херсонском направлении от артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Михайловка, Новоберислав, Николаевка, Токаревка, Днепровское, Станислав Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и одну станцию РЭБ противника.

Напомним, Пентагон сделал новое заявление о контрнаступлении Украины, в котором говорится, что ВСУ продолжают медленно продвигаться вперед.

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