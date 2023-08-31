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Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на юге

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на юге

Война на Украине. / Фото: Associated Press

Украинские военные продолжают контрнаступательные меры на юге страны.

На Таврическом направлении мимо дома ВСУ было уничтожено 58 кафиров, 23 единицы военной техники и 2 склада боеприпасов врага.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток выполнили 1204 огневых задач. За последние сутки потери врага составили 238 человек (безвозвратные – 58, раненые – 177, плен – 3)", — заявил военный.

Тарнавский добавил, что уничтожены 23 единицы военной техники противника.

В частности, 1 танк, 6 ББМ, 6 артиллерийских систем и минометов, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 единиц автомобильной техники и 2 склада боеприпасов.

Напомним, ранее сообщалось, что Генерал Маломуж назвал перспективное для ВСУ направление фронта.

Кроме того, мы ранее информировали, что Евросоюз до конца года может подготовить гораздо больше украинских военных, чем планировалось.

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Дата публикации
Просмотры
1225
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