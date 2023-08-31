Астрологический прогноз на 31 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации небольших дел, от серьезных проектов лучше отказаться. Можно составлять планы и отчеты, принимать важные решения.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: белый, голубой, серебристый.

Счастливые камни дня: чароит, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть связаны с кровью. К тому же, снижается ее свертываемость, поэтому от хирургических операций и сдачи крови необходимо отказаться.

Питание дня: можно есть многое из того, что обычно исключается, включая острое и соленое, за исключением мяса и грибов – они лягут на желудок чрезмерной тяжестью. Велик риск отравлений, поэтому необходимо следить за качеством и свежестью продуктов.

Стрижка дня: от стрижки лучше воздержаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай любых овощей и фруктов, а вот лекарственные травы сегодня лучше не собирать – полезных веществ в них практически не останется.

Магия и мистика дня: можно снимать негатив с предметов, поместив их под струю проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, сбываются, поэтому необходимо обратить на них внимание: главное – правильно их расшифровать.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми.

Цитата дня: «Сначала думать, а потом говорить» – девиз критики, «сначала говорить, а потом думать» – девиз творчества» (Эдуард Форстер).

Читайте также: