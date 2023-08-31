Астрологічний прогноз на 31 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: можна розпочинати реалізацію невеликих справ, а від серйозних проєктів краще відмовитися. Можна складати плани і звіти, ухвалювати важливі рішення.

Символ дня: Душа-Психея.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: білий, блакитний, сріблястий.

Щасливі камені дня: чароїт, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, можуть бути пов'язані з кров'ю. До того ж, знижується її згортання, тому від хірургічних операцій і здавання крові необхідно відмовитися.

Харчування дня: можна їсти багато з того, що зазвичай виключається, зокрема гостре й солоне, за винятком м'яса та грибів – вони ляжуть на шлунок надмірною тяжкістю. Великий ризик отруєнь, тому необхідно стежити за якістю і свіжістю продуктів.

Стрижка дня: від стрижки краще утриматися.

Дачні роботи дня: можна збирати врожай будь-яких овочів і фруктів, а от лікарські трави сьогодні краще не збирати – корисних речовин у них практично не залишиться.

Магія й містика дня: можна знімати негатив з предметів, помістивши їх під струмінь проточної води.

Сни дня: сни нинішньої ночі зазвичай збуваються, тому необхідно звернути на них увагу: головне – правильно їх розшифрувати.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивно налаштованими людьми.

Цитата дня: "Спочатку думати, а потім говорити – девіз критики, спочатку говорити, а потім думати – девіз творчості" (Едвард Форстер).

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