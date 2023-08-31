Тарнавський розповів про успіхи ЗСУ на півдні

На Таврійському напрямку минуло дому ЗСУ було знищено 58 окупантів, 23 одиниці військової техніки і 2 склади боєприпасів ворога.

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Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський у Telegram.

"Артилерійські підрозділи Сил оборони протягом доби виконали 1204 вогневих завдань. За останню добу втрати ворога склали 238 осіб (безповоротні – 58, поранені – 177, полон – 3)", - заявив військовий.

Тарнавський додав, що знищено 23 одиниці військової техніки противника.

Зокрема, 1 танк, 6 ББМ, 6 артилерійських систем та мінометів, 1 ПТРК, 1 СПГ, 2 БпЛА, 6 одиниць автомобільної техніки та 2 склади боєприпасів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генерал Маломуж назвав перспективний для ЗСУ напрямок фронту.

Крім того, ми раніше інформували, що Євросоюз до кінця року може підготувати значно більше українських військових, ніж планувалося.

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