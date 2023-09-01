Буданов прокоментував удар по авіабазі у Пскові

У результаті атаки два літаки були знищені.

Удар безпілотниками по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено літаки Іл-76, було завдано з території Російської Федерації.

Про це керівник головного управління розвідки Кирило Буданов повідомив в інтерв'ю The War Zone.

"Ми працюємо з території Росії", - заявив Буданов.

Втім, очільник ГУР не уточнив, чи була атака проведена співробітниками української розвідки чи російськими партизанами. Також Буданов відмовився повідомити, які дрони та в якій кількості використовували.

Оцінюючи пошкодження літаків, Буданов повідомив, що "два були знищені та два серйозно пошкоджені". Зазначається, що у верхній частині розташовані паливні баки вантажних літаків і важлива частина лонжерона крила, які й стали метою атаки дронів.

Також видання продемонструвало знімок екрану з інфрачервоної камери одного з дронів, що був задіяний під час атаки. The War Zone пише, що згідно із зображенням, безпілотник, ймовірно, скинув бомби на аеродром - "були скинуті з дрона під місцевим диспетчерським контролем".

Саме це й може підтверджувати заяву Буданова про те, що авіабазу атакували з території РФ а не за допомогою автономних дронів далекого радіусу дії.

За словами Буданова, ГУР спеціально націлилося на ці літаки, оскільки вони "перебувають в робочому стані". Їх використовують для "перевезення військових вантажів і десантників з ВДВ". Передбачається, що на базі було близько 20 Іл-76. Якщо дійсно чотири літаки були пошкоджені, то "це становить значну частину місцевого флоту".

Атака дронів на Псков

У ніч проти 30 серпня в Пскові (РФ) на аеродромі, що за за 700 км від України, пролунали сильні вибухи через атаку невідомих дронів. Згодом в українській розвідці підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76.

Президент Володимир Зеленський зізнався у застосуванні української далекобійної зброї по РФ - вона влучила у ворожу ціль за 700 км.

Аналітики ISW проаналізували успішну атаку дронів на Псков та повідомили, чому не спрацювала російська ППО. Зазначається, що безпілотники не виявили, бо росіяни зосередили ППО на прикритті своєї столиці Москви.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Атака аеродрому в Пскові. Слабка російська ППО та знищені літаки | Коваленко

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