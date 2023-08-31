Ліквідовано понад 600 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Українські оборонці збили 26 крилатих ракет та 22 дронів ворога.
Станом на 31 серпня 2023 року ЗСУ знищили 263 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати РФ:
- особового складу - близько - 263 020 (+610) осіб,
- танків - 4436 (+13) од,
- бойових броньованих машин - 8604 (+8) од,
- артилерійських систем - 5507 (+31) од,
- РСЗВ - 734 (+1) од,
- засоби ППО - 500 (+0) од,
- літаків /- 315 (+0) од,
- гелікоптерів - 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4417 (+22),
- крилаті ракети - 1445 (+26),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 7976 (+23) од,
- спеціальна техніка - 830 (+5).
Нагадаємо, також у зведенні Генштабу 31 серпня повідомили, що ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. На фронті протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.