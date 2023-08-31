Ліквідовано понад 600 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ у війні

Станом на 31 серпня 2023 року ЗСУ знищили 263 020 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу було ліквідовано ще 610 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати РФ:

особового складу - близько - 263 020 (+610) осіб,

танків - 4436 (+13) од,

бойових броньованих машин - 8604 (+8) од,

артилерійських систем - 5507 (+31) од,

РСЗВ - 734 (+1) од,

засоби ППО - 500 (+0) од,

літаків /- 315 (+0) од,

гелікоптерів - 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4417 (+22),

крилаті ракети - 1445 (+26),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 7976 (+23) од,

спеціальна техніка - 830 (+5).

Нагадаємо, також у зведенні Генштабу 31 серпня повідомили, що ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах. На фронті протягом минулої доби відбулось понад 40 бойових зіткнень.

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