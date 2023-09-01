Прогноз погоды на 2 сентября: в Украине будет тепло, но дождь

В Киеве будет сухо.

В субботу, 2 сентября, в Украине будет тепло. Впрочем, в некоторых регионах стихи осенние выходные будут с дождем.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью в юго-восточной части Харьковской и Сумской областях прогнозируют осадки. Днем будет идти дождь и грозы в западных областях. На остальной территории страны без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью столбики термометров покажут +9-14°. Днем на подавляющем большинстве территории Украины воздух прогреется до +22-27°.

Значительно теплее ночью будет на юге и востоке страны – 15-20° тепла. Днем в этих регионах температура поднимется до +25-30°.

Прогноз погоды в Украине на 2 сентября. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В регионе 2 сентября переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Также 2-4 сентября в Киевской области объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киевской области температура воздуха ночью будет +9-14°, днем — +22-27° тепла. В Киеве ночью столбики термометров покажут 12-14° тепла, а днем воздух прогреется до 25° выше нуля.

Как сообщалось, в Киеве всего за четыре дня зафиксировали 11 температурных рекордов. Речь идет о последних днях августа.

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