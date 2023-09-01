Прогноз погоди на 2 вересня: в Україні буде тепло, але дощитиме

У Києві буде сухо.

У суботу, 2 вересня, в Україні буде тепло. Втім, у деяких регіонах верші осінні вихідні будуть з дощем.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Вночі у південно-східній частині, Харківській та Сумській областях прогнозують опади. Вдень дощі та грози будуть у західних областях. На решті території країни - без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Вночі стовпчики термометрів покажуть +9-14°. Вдень на переважній більшості території України повітря прогріється до +22-27°.

Значно тепліше вночі буде на півдні та сході країни - 15-20° тепла. Вдень у цих регіонах температура підніметься до +25-30°.

Прогноз погоди в Україні на 2 вересня. / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У регіоні 2 вересня - мінлива хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Також 2-4 вересня на Київщині оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Київській області температура повітря вночі становитиме +9-14°, вдень - +22-27° тепла. В Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 12-14° тепла, а вдень повітря прогріється до 25° вище нуля.

Як повідомлялося, у Києві всього за чотири дні зафіксували 11 температурних рекордів. Йдеться про останні дні серпня.

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