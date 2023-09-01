"Останавливаем врага": Маляр прокомментировала наступательные действия россиян

Только за день позиции обеих сторон меняются, ведь боевые действия динамичны. Впрочем, врагу не удается достичь цели.

Об этом в эфире телемарафона сказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Силы обороны останавливают врага

В сводках Генерального штаба меньше сейчас активности по отношению к Купянскому направлению. Мы видим определенные волны.

"То есть у нас была там активизация и обострение ситуации буквально еще две недели назад, а сейчас мы видим более-менее стабилизированную ситуацию. Но там продолжаются бои, в частности, вчера было не менее восьми атак со стороны врага, которые мы отражали", – объяснила заместитель министра.

На Лиманском направлении также продолжаются бои. Речь идет о Серебрянском лесу и еще нескольких населенных пунктах. По словам Маляр, враг пытается там наступать, но мы его останавливаем.

"Бывает, что за день несколько раз меняются позиции обеих сторон, это динамика боевых действий. Но по состоянию на сейчас врагу не удается там продвигаться", – подытожила замглавы Минобороны.

Ранее военный эксперт объяснил, чего добиваются россияне, наступая на Купянско-Лиманское направление. Во-первых, логистика ближе расположена, во-вторых – они надеются, что украинцы опрокинут войска из Бахмутского направления.

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