По базе окупантов на Луганщине прилетела ракета: россияне показали последствия и поплакались из-за потерь

Российские оккупанты показали последствия "прилета" ракеты по своей базе во временно оккупированном городе Сватово Луганской области. На кадрах видны уничтоженные топливозаправщики.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский.

На кадрах российские оккупанты показывают последствия "прилетов" по военной базе во временно оккупированном городе Сватово Луганской области. На видео видны уничтоженные топливозаправщики.

Оккупант жалуется, что по их военной базе прилетела ракета, уничтожившая транспорт и ликвидировавшая нескольких российских террористов. Он заявляет, что по меньшей мере один захватчик заживо сгорел.

Когда именно было снято видео пока неизвестно.

Напомним, разведчики и спецназовцы показали, как эпически уничтожили вражеские "Купол" и "Бук" в Луганской области.

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