В Кривом Роге раздались взрывы: что известно

В городе сработало ПВО.
В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 2 сентября, раздались взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги.
Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена 2 сентября в 11:15. Сразу после этого в городе Кривой Рог были слышны громкие взрывы.
Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в регионе все спокойно и поблагодарил силы ПВО.
Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе сработала ПВО.
"Отработало ПВО. Успешно. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги", - написал он.
Напомним, российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область, из-за чего погиб мужчина.
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