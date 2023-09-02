В Кривом Роге раздались взрывы: что известно

В Кривом Роге Днепропетровской области в субботу, 2 сентября, раздались взрывы. Произошло это во время воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Воздушная тревога в Днепропетровской области была объявлена 2 сентября в 11:15. Сразу после этого в городе Кривой Рог были слышны громкие взрывы.

Председатель Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что в регионе все спокойно и поблагодарил силы ПВО.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что во время воздушной тревоги в городе сработала ПВО.

"Отработало ПВО. Успешно. Всем пользователям соцсетей, которые пытаются показать свою осведомленность, напоминаю - что о работе ПВО можно писать только после отбоя воздушной тревоги", - написал он.

Напомним, российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область, из-за чего погиб мужчина.

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