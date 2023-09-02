Чем могут ударить по Керченскому мосту: ответ авиаэксперта

В следующий раз для атаки по Керченскому мосту украинские военные могут использовать модернизированную ракету "Нептун", которой в апреле 2022-го Военно-морские силы ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру "Москва".

Об этом в интервью Radio NV рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

"Во-первых, она имеет дальность до 400 километров — это то, что объявлялось в прессе. Будь то какие-то заявления официальных лиц или какие-то расчеты экспертов. Они сказали, что наземный вариант ракеты "Нептун" имеет дальность до 400 километров и может нести 350 килограммов взрывчатки.Представьте себе скачок тактико-технических и боевых характеристик.Морской вариант имел дальность на 100 километров меньше и мог поднять только 150 килограммов взрывчатки.А здесь 350 кг и повышенная дальность.При том, что остался контейнерный пуск — не надо производить новую пусковую установку или в значительной степени модернизировать ее", — рассказал авиаэксперт.

По его словам, также "удалось справиться с системой донаведения на терминальном отрезке". То есть попаданием надо ракету донацелить, чтобы "она высокоточно поразила такой объект как мост".

"Тм плюс-минус один метр и ракета пролетает мимо него (мост – Ред.). Эта ракета получила такую же систему наведения как Storm Shadow/Scalp. То есть на терминальном отрезке инфракрасная камера сканирует объект, сравнивает с тем, что должно поразить, с изображением в собственной библиотеке, и доводится на него. У нас есть ракета, которая способна уже высокоточно, с точностью до нескольких метров, поражать объекты на всю глубину оккупированной территории", — пояснил Романенко.

Как сообщалось, по словам военного эксперта Олега Жданова, Крым становится ловушкой для тех российских частей, которые там сегодня находятся. По его словам, Генштаб ВСУ начал планомерную работу по вынесению логистики на территории украинского Крыма.

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