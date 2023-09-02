Чим можуть вдарити по Керченському мосту: відповідь авіаексперта

Наступного разу для атаки по Керченському мосту українські військові можуть використати модернізовану ракету "Нептун", якою у квітні 2022-го Військово-морські сили ЗСУ завдали удару по ракетному крейсеру "Москва".

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів авіаексперт Валерій Романенко.

"По-перше, вона має дальність до 400 кілометрів - це те, що оголошувалось у пресі. Чи то були якісь заяви офіційних осіб, чи якісь розрахунки експертів. Вони сказали, що наземний варіант ракети "Нептун" має дальність до 400 кілометрів і може нести 350 кілограмів вибухівки. Уявіть собі стрибок тактико-технічних і бойових характеристик. Морський варіант мав дальність на 100 кілометрів менше і міг підняти лише 150 кілограмів вибухівки. А тут 350 кг і підвищена дальність. При тому, що залишився контейнерний пуск — не треба виробляти нову пускову установку чи значною мірою її модернізувати", - розповів авіаексперт.

За його словами, також "вдалося впоратись із системою донаведення на термінальному відрізку". Тобто - влучанням треба ракету донацілити, щоб "вона високоточно вразила такий об'єкт як міст".

"Тм плюс-мінус один метр і ракета пролітає повз нього (міст - Ред.). Ця ракета отримала таку ж систему наведення як Storm Shadow/Scalp. Тобто на термінальному відрізку інфрачервона камера сканує об'єкт, порівнює з тим, що має уразити, з зображенням у власній бібліотеці, і донаводиться на нього. Ми маємо ракету, яка здатна вже високоточно, з точністю до кількох метрів, уражати об'єкти на всю глибину окупованої території", - пояснив Романенко.

Як повідомлялося, за словами військового експерта Олега Жданова, Крим стає пасткою для тих російських частин, які там сьогодні перебувають. З його слів, Генштаб ЗСУ почав планомірну роботу щодо винесення логістики на території українського Криму.

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