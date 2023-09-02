"Згоріли 20 млрд рублів": у РФ підбили підсумки атаки на військовий аеродром у Пскові

Російський пропагандист розповів про наслідки атаки по військовому аеродрому у Пскові.

У російському Пскові у ніч проти 30 серпня на військовому аеродромі сталися сильні вибухи через атаку дронів. За даними ГУР, було знищено чотири російські літаки Іл-76.

Російський військовий кореспондент-пропагандист Роман Сапоньков розповів, що внаслідок атаки по аеродрому "згоріли 20 млрд рублів".

Так, за його словами, один борт лише нещодавно відремонтували. На двох інших – стояли щойно відремонтовані двигуни.

"За рік виробляють три Іл-76, тобто втрата чотирьох Іл-76 – це майже 1,5 року виробництва… У МО (РФ - ред.) залишилося 119 літаків Іл-76 . Тобто. це втрата 3,36% всього парку Іл-76 МО та 8% парку комерційних Іл-76 (близько 50 штук у строю). Вартість одного Іл-76 – 5 мільярдів рублів. За одну ніч згоріло 20 мільярдів", - підрахував втрати пропагандист.

Роман Сапоньков зазначив, що на зберіганні перебуває 42 борти, з яких невідомо, скільки залишився ресурс. Тобто було втрачено 9.52% від тих, що перебувають на зберіганні.

"Ми бачимо, що з НАТівськими засобами розвідки та нашим роздовбайством ворог домагається болючих уколів. Що на війні стрілка регулярно провертається", - пожалівся Сапоньков.

Нагадаємо, Юрій Ігнат розповів, що на літаках Іл-76, чотири з яких було знищено на аеродромі Пскова, росіяни перевозять особовий склад та озброєння, зокрема і дрони-камікадзе.

Атака дронів на Псков

У ніч проти 30 серпня на аеродромі у Пскові (РФ), що за за 700 км від України, пролунали сильні вибухи через атаку невідомих дронів. В українській розвідці підтвердили знищення чотирьох російських літаків Іл-76.

Пізніше президент Володимир Зеленський розповів про застосування української далекобійної зброї по РФ – вона влучила у ворожу ціль за 700 км.

Аналітики ISW зазначили, що безпілотники не виявили, бо росіяни зосередили ППО на прикритті Москви.

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