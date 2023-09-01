Ігнат розповів про важливість знищення літаків Іл-76 у Пскові

На літаках Іл-76, чотири з було знищено на аеродромі Пскова, росіяни перевозять особовий склад та озброєння. Зокрема, і дрони-камікадзе.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"На жаль, у Росії таких літаків ще багато, і вони серед іншого перевозять і "шахеди" з Тегерана до Москви. Чотири з них росіяни вже точно не використовуватимуть", - сказав Ігнат.

За його словами, наразі РФ не може почуватися безпечно в глибокому тилу через удари по аеродромах. Саме тому ворожа армія розосереджує авіацію на Далекий Схід.

Нагадаємо, вночі 30 серпня в російському Пскові на аеродромі сталися сильні вибухи через атаку невідомих дронів. В українському ГУР повідомили, що було знищено чотири російських літаки Іл-76.

Очільник ГУР Кирило Буданов, коментуючи атаку дронів на Псков, заявив, що удару безпілотниками було завдано з території Російської Федерації.

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