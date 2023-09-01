Удар по авіабазі у Пскові: експерт спрогнозував наслідки постійних атак

Росія внаслідок нещодавньої масованої атаки безпілотників втратила шість транспортних літаків Іл-76. Йдеться про ті самі літаки, які на початку повномасштабної війни намагалися сісти на летовища у Києві та Гостомелі й висадити десант на парашутах.

Які наслідки для РФ матиме атака безпілотників розповів військовий аналітик, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За словами експерта, таких літаків у РФ близько 110, при цьому справні лише - 60-70. Наразі ця втрата для фронту країни-агресорки не є критичною.

"Справа у тому, що ці літаки використовуються не тільки, щоб перевозити людей. Вони також перевозять певне озброєння. Тобто, коли терміново щось потрібно доставити, то вони можуть швидко це зробити. Але якщо завдавати аналогічних ударів постійно, то за 3-5 таких атак російську транспортну авіацію можна дуже сильно пошматувати. ", - прогнозує Гетьман.

Важливо звернути увагу на те, що цими БПЛА нам вдалося пройти не одну, а, щонайменше, дві чи три лінії протиповітряної оборони росіян.

"Ми переконалися, що їхні летовища вразливі для наших безпілотних летальних апаратів. І це може означати зміну у тактиці бою з ворогом на його території (чи на тимчасово окупованій території), куди не могли досягати нашими ракетами. Ми можемо вражати нашими безпілотниками. І, врешті, це може стати шляхом до перелому у цій війні", - зазначає військовий аналітик.

Також Гетьман наголошує, що наразі не варто говорити про якісь "потужності" радянської ППО, яка є на складах РФ.

"Чи будуть вони знову перекидати ППО з лінії фронту в тил через збільшення атак? Важко прогнозувати. Але якщо вони так зроблять, це означатиме, що на лінії фронту протиповітряна оборона буде послаблена. Тоді ми зможемо вже там завдавати ударів з наших літаків (поки що робити це нам вкрай важко)", - йдеться у повідомленні.

Керівник ГУР Олексій Буданов розповів, що удар безпілотниками по аеродрому "Крести" в Пскові, в результаті якого були знищено та пошкоджено літаки Іл-76, було завдано з території Російської Федерації.

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