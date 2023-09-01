Удар по авиабазе в Пскове: эксперт спрогнозировал последствия постоянных атак

Россия в результате недавней массированной атаки беспилотников потеряла шесть транспортных самолетов Ил-76. Речь идет о тех же самолетах, которые в начале полномасштабной войны пытались сесть на аэродромы в Киеве и Гостомеле и высадить десант на парашютах.

Какие последствия для РФ будет иметь атака беспилотников, рассказал военный аналитик, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

По словам эксперта, таких самолетов в РФ около 110, при этом исправны только – 60-70. Пока эта потеря для фронта страны-агрессорки не является критической.

"Дело в том, что эти самолеты используются не только, чтобы перевозить людей. Они также перевозят определенное вооружение. То есть, когда срочно что-то нужно доставить, то они могут быстро это сделать. Но если наносить аналогичные удары постоянно, то за 3-5 таких атак российскую транспортную авиацию можно очень сильно разорвать.", — прогнозирует Гетьман.

Важно обратить внимание, что этими БПЛА нам удалось пройти не одну, а, по меньшей мере, две или три линии противовоздушной обороны россиян.

"Мы убедились, что их аэродромы уязвимы для наших беспилотных летальных аппаратов. И это может означать изменение в тактике боя с врагом на его территории (или на временно оккупированной территории), куда не могли достигать нашими ракетами. Мы можем поражать нашими беспилотниками. И, в конце концов, это может стать путём к перелому в этой войне", — отмечает военный аналитик.

Также Гетман отмечает, что пока не стоит говорить о каких-то "мощностях" советской ПВО, которая есть на складах РФ.

"Будут ли они снова опрокидывать ПВО с линии фронта в тыл из-за увеличения атак? Трудно прогнозировать. Но если они так сделают, это будет означать, что на линии фронта противовоздушная оборона будет ослаблена. Тогда мы сможем уже там наносить удары с наших самолетов (пока что) делать это нам крайне тяжело)", — говорится в сообщении.

Руководитель ГУР Алексей Буданов рассказал, что удар беспилотниками по аэродрому "Кресты" в Пскове, в результате которого были уничтожены и повреждены самолеты Ил-76, был нанесен с территории Российской Федерации.

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