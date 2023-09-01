Лига Европы-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Смотрите состав всех групп основного раунда второго по престижности еврокубка.
В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.
В ней приняли участие 32 клуба. Волей жребия они были поделены на 8 групп по 4 команды.
Украина в этом сезоне не будет представлена в групповом этапе второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем раунде и плей-офф соответственно.
Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы
|группа A
|группа B
|Вест Хэм (Англия)
|Аякс (Нидерланды)
|Олимпиакос (Греция)
|Марсель (Франция)
|Фрайбург (Германия)
|Брайтон (Англия)
|Бачка-Топола (Сербия)
|АЕК Афины (Греция)
|группа C
|группа D
|Рейнджерс (Шотландия)
|Аталанта (Италия)
|Бетис (Испания)
|Спортинг (Португалия)
|Спарта Прага (Чехия)
|Штурм (Австрия)
|Арис Лимассол (Кипр)
|Ракув (Польша)
|группа E
|группа F
|Ливерпуль (Англия)
|Вильярреал (Испания)
|ЛАСК (Австрия)
|Ренн (Франция)
|Юнион (Бельгия)
|Маккаби Хайфа (Израиль)
|Тулуза (Франция)
|Панатинаикос (Греция)
|группа G
|группа H
|Рома (Италия)
|Байер (Германия)
|Славия Прага (Чехия)
|Карабах (Азербайджан)
|Шериф (Молдова)
|Мольде (Норвегия)
|Серветт (Швейцария)
|Хеккен (Швеция)
Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.
Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.
Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.
Финал Лиги Европы должен пройти в мае 2024 года в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".
Напомним, 31 августа состоялась жеребьевка группового этапа главного клубного евротурнира – Лиги чемпионов.
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