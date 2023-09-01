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Лига Европы-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Лига Европы-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

Лига Европы / Фото: Associated Press

Смотрите состав всех групп основного раунда второго по престижности еврокубка.

В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

В ней приняли участие 32 клуба. Волей жребия они были поделены на 8 групп по 4 команды.

Украина в этом сезоне не будет представлена в групповом этапе второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем раунде и плей-офф соответственно.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

группа A группа B
Вест Хэм (Англия) Аякс (Нидерланды)
Олимпиакос (Греция) Марсель (Франция)
Фрайбург (Германия) Брайтон (Англия)
Бачка-Топола (Сербия) АЕК Афины (Греция)
группа C группа D
Рейнджерс (Шотландия) Аталанта (Италия)
Бетис (Испания) Спортинг (Португалия)
Спарта Прага (Чехия) Штурм (Австрия)
Арис Лимассол (Кипр) Ракув (Польша)
группа E группа F
Ливерпуль (Англия) Вильярреал (Испания)
ЛАСК (Австрия) Ренн (Франция)
Юнион (Бельгия) Маккаби Хайфа (Израиль)
Тулуза (Франция) Панатинаикос (Греция)
группа G группа H
Рома (Италия) Байер (Германия)
Славия Прага (Чехия) Карабах (Азербайджан)
Шериф (Молдова) Мольде (Норвегия)
Серветт (Швейцария) Хеккен (Швеция)

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы должен пройти в мае 2024 года в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".

Напомним, 31 августа состоялась жеребьевка группового этапа главного клубного евротурнира – Лиги чемпионов.

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Дата публикации
Просмотры
217
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