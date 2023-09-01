Лига Европы-2023/24: результаты жеребьевки группового этапа

В пятницу, 1 сентября, в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2023/24.

В ней приняли участие 32 клуба. Волей жребия они были поделены на 8 групп по 4 команды.

Украина в этом сезоне не будет представлена в групповом этапе второго по престижности еврокубка. В квалификации турнира играли "Днепр-1" и "Заря", но вылетели в третьем раунде и плей-офф соответственно.

Результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы

группа A группа B Вест Хэм (Англия) Аякс (Нидерланды) Олимпиакос (Греция) Марсель (Франция) Фрайбург (Германия) Брайтон (Англия) Бачка-Топола (Сербия) АЕК Афины (Греция) группа C группа D Рейнджерс (Шотландия) Аталанта (Италия) Бетис (Испания) Спортинг (Португалия) Спарта Прага (Чехия) Штурм (Австрия) Арис Лимассол (Кипр) Ракув (Польша) группа E группа F Ливерпуль (Англия) Вильярреал (Испания) ЛАСК (Австрия) Ренн (Франция) Юнион (Бельгия) Маккаби Хайфа (Израиль) Тулуза (Франция) Панатинаикос (Греция) группа G группа H Рома (Италия) Байер (Германия) Славия Прага (Чехия) Карабах (Азербайджан) Шериф (Молдова) Мольде (Норвегия) Серветт (Швейцария) Хеккен (Швеция)

Победители групп выйдут в 1/8 финала Лиги Европы. Обладатели вторых мест в стыковых матчах Лиги Европы сыграют с восемью клубами, которые займут третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов.

Команды, которые займут третьи места в группах Лиги Европы, перейдут в стыковые матчи Лиги конференций и посоревнуются за путевки в 1/8 финала этого турнира с командами, которые займут вторые места в квартетах Лиги конференций.

Матчи группового этапа Лиги Европы состоятся с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка стыковых поединков Лиги Европы – 18 декабря.

Финал Лиги Европы должен пройти в мае 2024 года в Дублине (Ирландия) на стадионе "Авива".

Напомним, 31 августа состоялась жеребьевка группового этапа главного клубного евротурнира – Лиги чемпионов.

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