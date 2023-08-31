"Динамо" во второй раз проиграло "Бешикташу" и попрощалось с еврокубками

Киевское "Динамо" уступило турецкому "Бешикташу" в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги конференций и вылетело из еврокубков. Поединок на стадионе "Водафон Парк" в Стамбуле завершился со счетом 1:0 .

В первой встрече в Бухаресте "Динамо" уступило "Бешикташу" со счетом 2:3. Во втором матче турецкий клуб также действовал активнее, а "бело-синие" рассчитывали на контратаки.

Хозяева имели достаточно голевых моментов еще в первом тайме, но усилиями голкипера Георгия Бущана, которому один раз помогла штанга, динамовцы смогли не пропустить.

После перерыва подопечные Мирчи Луческу могли открывать счет в быстром контрвыпаде, но Владислав Ванат в штрафной соперника не сумел остановить неудобную передачу Назара Волошина.

"Черные орлы" сразу наказали киевлян за эту расточительство. На 52-й минуте камерунский нападающий Венсан Абубакар накрутил трех игроков "Динамо" в штрафной площадке и низом отправил мяч в дальний угол.

Несмотря на все попытки украинского клуба отыграться, "Бешикташ" уверенно довел дело до победы. Стамбульцы выиграли 4:2 по итогам двух поединков и вышли в групповой раунд Лиги конференций.

Для "Динамо" на этом нынешний еврокубковый сезон завершен. "Бело-синие" впервые за последние 18 лет не смогли пробиться в осеннюю часть еврокубков. В последний раз такое случалось с киевлянами в сезоне-2005/06 после сенсационного вылета в квалификации Лиги чемпионов от швейцарского "Тюна".

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