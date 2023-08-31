"Динамо" вдруге програло "Бешикташу" та попрощалося з єврокубками

Київське "Динамо" поступилося турецькому "Бешикташу" в матчі-відповіді раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій та вилетіло з єврокубків. Поєдинок на стадіоні "Водафон Парк" у Стамбулі закінчився з рахунком 1:0 .

У першій зустрічі у Бухаресті "Динамо" поступилося "Бешикташу" з рахунком 2:3. У другому матчі турецький клуб також діяв активніше, а "біло-сині" розраховували на контратаки.

Господарі мали достатньо гольових моментів ще в першому таймі, але зусиллями голкіпера Георгія Бущана, якому одного разу допомогла стійка, динамівці змогли не пропустити.

Після перерви підопічні Мірчі Луческу могли відкривати рахунок у швидкому контрвипаді, але Владислав Ванат у штрафному майданчику суперника не зумів зупинити незручну передачу Назара Волошина.

"Чорні орли" одразу покарали киян за це марнотратство. На 52-й хвилині камерунський нападник Венсан Абубакар накрутив трьох гравців "Динамо" у карному майданчику та низом відправив м'яч у дальній кут.

Незважаючи на всі намагання українського клубу відігратися, "Бешикташ" впевнено довів справу до перемоги. Стамбульці виграли 4:2 за підсумками двох поєдинків і вийшли до групового раунду Ліги конференцій.

Для "Динамо" на цьому нинішній єврокубковий сезон завершено. "Біло-сині" вперше за останні 18 років не змогли пробитися до осінньої частини єврокубків. Востаннє таке траплялося з киянами у сезоні-2005/06 після сенсаційного вильоту у кваліфікації Ліги чемпіонів від швейцарського "Тюна".

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