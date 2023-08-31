"Шахтар" дізнався суперників у груповому раунді Ліги чемпіонів

"Гірники" були посіяні з третього кошика і потрапили до квартету H.

У четвер, 31 серпня, у Монако відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Своїх суперників на цій стадії турніру також дізнався єдиний представник України – донецький "Шахтар".

Під час процедури жеребкування "гірники" були посіяні з третього кошика та потрапили до групи H, де зіграють проти іспанської "Барселони", португальського "Порту" та бельгійського "Антверпена".

Зазначимо, що "Шахтар" у статусі чемпіона УПЛ отримав пряму путівку до групового етапу найпрестижнішого єврокубку.

Віцечемпіон України – "Дніпро-1" – намагався пробитися до групового етапу ЛЧ через кваліфікацію, але не зумів цього зробити. Дніпряни стартували з 2-го раунду відбору та одразу ж вилетіли від грецького "Панатінаїкоса".

Матчі групового етапу Ліги чемпіонів відбудуться від 19 вересня до 13 грудня. До плейоф вийдуть по дві найкращі команди з кожного квартету. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ – 18 грудня.

Команди, які фінішують третіми у групах ЛЧ, опустяться до Ліги Європи і зійдуться стикових матчах за путівки до 1/8 фіналу з володарями других місць у квартетах ЛЄ.

Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня 2024 року на лондонському стадіоні "Вемблі".

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