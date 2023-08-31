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Генерал Залужний провів телефонну розмову з американським колегою Міллі: про що йшлося

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Генерал Залужний провів телефонну розмову з американським колегою Міллі: про що йшлося

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний / Фото: Associated Press

Військове керівництво України постійно веде діалог з нашими партнерами.

Так, генерал Валерій Залужний телефоном поспілкувався із головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у своєму телеграм-каналі.

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За словами Залужного, під час розмови він поінформував генерала Міллі щодо оперативної обстановки на фронті та розповів про перебіг нашої наступальної операції. Зокрема, йшлося про постачання озброєння та боєприпасів.

"Посилення нашої протиповітряної оборони – ще одне важливе питання, яке також змістовно обговорили", – відзначив генерал.

Він також подякував за черговий пакет безпекової допомоги, про який США оголосили напередодні. Відзначив і зусилля, яких наші союзники докладають задля надання Україні винищувачів F-16.

Нагадаємо, генерал Марк Міллі наголосив, що повне звільнення України від російських військ вимагає значних зусиль, а контрнаступ ЗСУ –  це важка битва.

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Дата публікації
Перегляди
148
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