У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

У Кривому Розі працювала ППО.
У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 2 вересня, пролунали вибухи. Сталось це під час повітряної тривоги.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили 2 вересня об 11:15. Одразу після цього у місті Кривий Ріг було чути гучні вибухи.
Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що в регіоні все спокійно та подякував силам ППО.
Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що під час повітряної тривоги в місті спрацювала ППО.
"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги", - написав він.
Нагадаємо, російська терористична армія обстріляла Харківську область, через що загинув чоловік.
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