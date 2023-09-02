У Кривому Розі пролунали вибухи: що відомо

У Кривому Розі Дніпропетровської області у суботу, 2 вересня, пролунали вибухи. Сталось це під час повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.

Повітряну тривогу у Дніпропетровській області оголосили 2 вересня об 11:15. Одразу після цього у місті Кривий Ріг було чути гучні вибухи.

Голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко повідомив, що в регіоні все спокійно та подякував силам ППО.

Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив, що під час повітряної тривоги в місті спрацювала ППО.

"Відпрацювало ППО. Успішно. Ціль вражена.Всім користувачам соцмереж, які намагаються показати свою обізнаність, нагадую - що про роботу ППО можна писати лише після відбою повітряної тривоги", - написав він.

Нагадаємо, російська терористична армія обстріляла Харківську область, через що загинув чоловік.

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