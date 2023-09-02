Роздавав вірянам кремлівські агітки: СБУ повідомила про підозру клірику УПЦ МП

Підозрюваний чинив незаконну діяльність за вказівкою свого митрополита.

Служба безпеки України повідомила про підозру настоятелю церкви Овруцько-Коростенської єпархії УПЦ (МП). За даними слідства, підозрюваний розпалював релігійну ненависть.

Про це повідомляє СБУ.

Зазначається, що клірик масово поширював прокремлівські листівки і брошури серед священників та прихожан релігійної громади Житомирщини.

"У ворожих "агітках" їхні автори зображали війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" і заперечували збройну агресію РФ проти України", - мовиться у повідомленні.

Підозрюваний чинив незаконну діяльність за вказівкою свого митрополита, якому СБУ вже повідомила про підозру у злочинах проти України.

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Зокрема, "тексти" друкованої продукції ображали релігійні почуття українців, принижували погляди вірян інших конфесій та формували ворожі настрої до них.

Вилучена продукція містить провокативні висловлювання щодо священників, вірян та прибічників інших конфесій. Крім того, зміст деяких листівок популяризував кремлівський "погляд" на історію Української державності.



"На підставі зібраних доказів настоятелю храму повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної та релігійної ворожнечі, приниження національної честі, гідності та образу почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, вчинених службовою особою та за попередньою змовою групою осіб)", - вказано у повідомленні.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Раніше стало відомо, що український бізнесмен Ігор Коломойський отримав підозру за двома статтями - 190 та 209 Кримінального кодексу України.

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